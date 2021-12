Jusqu’au 13 février 2022, le château de Versailles présente une très ambitieuse exposition intitulée Les animaux du Roi. Si on peut bien imaginer la présence de chiens et chevaux à la Cour de France, cette exposition qui met en lumière pas moins de 300 œuvres allant de dessins, en passant par la gouache, des porcelaines, statues et orfèvrerie, issues de 50 collections, vous fera découvrir des animaux hors du commun pour l’époque.

À Versailles, on trouvait au temps du Roi Soleil une ménagerie royale avec des animaux de compagnie mais aussi des animaux sauvages et exotiques. Ils ont inspiré de nombreux artistes au moment d’immortaliser des scènes de vie. Chiens, chats et perroquets font presque partie des décors mais on retrouve aussi sous Louis XIV des casoars, des coatis ou des grues couronnées.

Les animaux ont été disséqués puis naturalisés pour certains à l’Académie des Sciences devenue le Museum national d’Histoire naturelle de Paris. Louis XV reçut du roi du Portugal un éléphant qui vécut treize ans à Versailles et dont on a conservé le squelette.

Lors de la splendeur de Versailles, on comptait 300 animaux de chasse qui étaient logés au grand chenil et 2000 chevaux aux écuries royales.

Pour l’occasion, le bosquet du Labyrinthe détruit en 1774 ressuscite. Il était formé de 300 animaux de plomb et constituait une mise en scène de la fable antique d’Esope. Ces sculptures ont traversé intactes les siècles et sont montrées au public.