Parmi ces objets, le premier contrat de disque des Jackson 5, signé par leur père et le manager du groupe Joe, et le premier pressage vinyle de leur single "Big Boy" avec en face B "Some girls want me for their lover".

Les lots du "roi de la pop", décédé d'une overdose de sédatifs à l'âge de 50 ans en juin 2009, comportent également des œuvres d'art, des statues en bronze, des objets de décoration et une maquette en bois du Jolly Roger, le navire du capitaine Crochet dans le classique Peter Pan. Michael Jackson aurait reçu la maquette comme cadeau de Noël de la part de sa bonne amie et actrice Elizabeth Taylor.

Les offres peuvent être placées jusqu'au 23 octobre.