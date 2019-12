Se mettre au français, faire attention à la planète, ne plus manger de viande, faire un trek en Nouvelle-Zélande, moins se maquiller, faire le tri dans son dressing : les stars d’Hollywood aussi sont pleines de bonnes résolutions à quelques jours de l’an neuf. On vous en a sélectionné quelques-unes…

Jennifer Aniston

“ J’envisage de faire un long trek en Nouvelle-Zélande. Enfin, dès que je ne tourne pas. Je vais troquer mes escarpins, du moins pendant un temps, contre des chaussures de marche. C’est une bonne résolution et je sais que cela va me faire un bien fou ! L’année dernière, je m’étais promis de faire une virée au Kenya mais j’ai dû annuler à cause d’un planning surchargé ! Je l’ai regretté amèrement. Plus je vieillis, plus j’ai compris un truc essentiel. il faut savoir faire plaisir à la personne qu’on a tendance à oublier le plus souvent : soi-même !”

Clint Eastwood

“ C’est étrange ! Je fais toujours des projets quand il s’agit de films à réaliser mais dès que cela me concerne, moi, personnellement, je n’arrive pas à me projeter. À me dire, “ Clint, en 2020, tu devrais faire ci ou faire ça. ” Je ne sais pas si c’est dû à mon âge. Peut-être. Une chose est sûre, j’aimerai bien l’année prochaine me remettre au golf. Mon handicap a chuté ces derniers temps. Ce n’est pas acceptable…”

Charlize Theron

“J’ai promis à mes enfants que j’allais leur apprendre le français et accessoirement que j’allais les aider à faire des éclairs au chocolat ! Mais pour ça, il faut déjà que je prenne des cours ! (rires). Vous allez me dire : “Mais pourquoi vous n’embauchez pas directement un professeur ou un chef pâtissier ?” C’est tout bête mais j’aime l’idée de pouvoir transmettre, moi-même, des choses à mes enfants. Encore faut-il avoir pour ça le niveau et dans le cas du français, il me reste encore d’énormes progrès à réaliser.”

Joaquin Phoenix

“Mes bonnes résolutions pour 2020 ? C’est le genre même de question à laquelle je ne suis pas capable de répondre. Je n’ai jamais compris à quoi ça servait de se polluer la tête avec de bonnes résolutions dans la mesure où vous ne ferez pas un quart du dixième de ce que vous vous êtes promis de faire. Il y a un truc en revanche que j’aimerais voir changer. C’est la relation des hommes avec les animaux. Quand nous observons le monde à travers le regard d’un autre animal, il faut nous rendre compte qu’à l’intérieur nous sommes tous pareils et nous méritons donc tous de vivre sans être soumis à la souffrance. Je prône donc le véganisme. N’oubliez pas que les éleveurs de bovins brûlent la forêt tropicale amazonienne pour répondre à la demande mondiale en viande. Les Nations Unies affirment que l’élevage est responsable de près d’un cinquième des émissions de gaz à effet de serre d’origine humaine, et préviennent qu’un virage mondial vers une alimentation végane est nécessaire pour lutter contre les pires effets du changement climatique .”

Kate Winslet

"Décider de changer à une date précise donne souvent l’impression qu’on développera d’ici là la force nécessaire pour évoluer. C’est en tout cas, chaque année, ce que je me dis ! Malheureusement quand on se met trop la pression, on n’y arrive pas ! Cela ne fonctionne jamais ! C’est un peu comme si on se promettait à soi-même de traverser un océan avec un bateau pneumatique crevé et dépourvu de rustines ou bien alors d’escalader l’Everest pieds nus. Vous voyez ce que je veux dire. Bref, il faut se fixer des objectifs réalistes. L’année dernière, je m’étais juré, par exemple, que je ne mangerai plus de junk-food mais uniquement des légumes bios à la vapeur. J’ai tenu… une semaine à ce régime-là. J’étais toujours affamée. Les frustrations, ce n’est jamais bon. Aujourd’hui, je mange sainement mais je m’octroie une journée par semaine où je suis moins dans le contrôle.”