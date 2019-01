Comme chaque année, les stars sont nombreuses à partager leur réveillon du Nouvel An avec leurs followers. En bonne compagnie, verre de bulles ou petits fours à la main, certains l’ont joué classique comme la famille Beckham qui a posé pour la traditionnelle photo de famille ou encore Karine Lemarchand et Stéphane Plaza qui ont partagé ce réveillon entre bons amis. " N’ayez pas peur du bonheur… ce n’est qu’un bon moment à passer… Il faut d’abord être heureux seul si on veut espérer l’être à deux… Belle et heureuse année à tous #vivants #2019#selfestime #hophophop", écrit, sur Instagram, l’animatrice de la version française de L’amour est dans le pré.

Alors que Matt Pokora a souhaité une bonne année depuis son studio d’enregistrement avant de poster une photo de famille où il pose avec sa compagne, Christina Milian, d’autres en ont profité pour marquer le coup en publiant un cliché qui n’a pas tardé à faire le tour de la toile. Parmi eux, Emily Ratajkowki a dit "Bye 2018" en portant son plus beau maillot pour l’occasion ou encore Afida Turner qui vêtue, à nouveau, de l’un de ses maillots les plus minis.

D’autres encore ont profité de l’occasion pour souhaiter une bonne nouvelle. C’est le cas de Tina Kanukey. Quatre mois après son mariage avec l’acteur Vincent Cassel, le mannequin de 21 ans a révélé, via une photo postée sur Instagram, qu’elle était enceinte de leur premier enfant. Le troisième pour le comédien français qui est déjà papa des deux enfants qu’il a eus avec Monica Bellucci.