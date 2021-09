Elle se souviendra longtemps de son 40e anniversaire. Ce 21 septembre, Nicole Richie, fille du chanteur Lionel Richie, entamait sa quarantaine. Et on peut bel et bien dire que sa soirée fut enflammée.

"La quarantaine, c'est le feu"

Sur une courte vidéo publiée sur Instagram, l'actrice a dévoilé que l'événement aurait pu virer au drame le plus total. Alors qu'elle se penchait pour souffler ses bougies sur un imposant gâteau à son effigie, l'ancienne acolyte de Paris Hilton a été surprise par les flammes qui gagnaient rapidement sa chevelure. Poussant un cri, elle avait même du mal à empêcher leur propagation. "Eh bien... jusqu'ici la quarantaine c'est le feu", a-t-elle écrit sur le réseau social, non sans humour.