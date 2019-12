Bea Diallo et Yannick Noah se connaissaient déjà avant de se rencontrer à Bruxelles dernièrement. Le boxeur bruxellois admire le Français depuis longtemps. "J’ai grandi à Paris. Le premier sport que j’ai pratiqué pendant mon enfance, c’était le tennis. Yannick Noah était un modèle à mes yeux et j’ai eu la chance de le rencontrer." Quant au vainqueur de Roland-Garros, la boxe ne lui est pas étrangère. "À New York, j’allais au Gleason’s Gym où s’entraînaient de nombreux boxeurs. C’est un sport que j’aime beaucoup. J’ai suivi les entraînements de Marvin Hagler et Sugar Ray Leonard pour leur combat à Las Vegas."

