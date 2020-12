Denis Brogniart est à la fois l’homme à tout faire et un animateur clé de TF1. On l’a vu aux commandes des rendez-vous d’exception comme les JO ou les Coupes du monde de football et d’autres sports de ballon. Jusqu’il y a peu, il était encore au volant d’Auto-Moto, sans oublier Ninja Warrior, District Z, le gros pari d’Arthur, et bien sûr près de 20 ans de Koh-Lanta.

Près de vingt ans, c’est aussi le temps qui s’est écoulé depuis qu’il est en couple avec Hortense. Il l’a épousée en 2007 et, ensemble, ils ont trois enfants : Lili, Violette et Blanche.

Dans Gala, ils ont levé le voile sur cet amour qui a connu des moments mouvementés. Leur rencontre remonte à 2003, juste avant le tournage de la troisième saison de Koh-Lanta programmée au Panama. Denis Brogniart effectue un remplacement au service des sports où la jeune femme travaille. Le courant est tout de suite passé entre eux au point que l’animateur glisse à celle-ci les coordonnées d’ALP, la société de production qui produit le jeu d’aventure de TF1.

© Reporters / Abaca

Bonne pioche, son Hortense est embauchée et rejoint l’équipe sans que cette dernière ne se doute qu’entre leur nouvelle recrue et le présentateur il y avait une relation. Denis Brogniart explique qu’ils se retrouvaient en cachette à l’hôtel. Un petit jeu de cache-cache qui, comme celui de François Hollande et Julie Gaillet, n’a pas duré bien longtemps. “À la fin, on s’est fait gauler”, explique-t-il dans les pages du magazine. Qu’importe, sa chère et tendre faisant l’unanimité chez ALP, il n’y a pas eu de conséquence.

Toujours dans Gala, Denis Brogniart révèle aussi le métier qu’il aurait fait s’il n’avait pas réussi en tant qu’animateur télé. Il aurait opté pour l’uniforme, ce qui n’est pas à proprement parlé une surprise. Il a d’ailleurs pour projet d’écrire un livre racontant l’histoire d’un soldat. Sortie prévue en 2021.