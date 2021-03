Saura-t-on un jour ce qui est réellement arrivé le 22 février dernier lorsque Loana a été transportée à l’hôpital ? Rien n’est moins sûr. Elle affirme avoir été "droguée" par Sylvie Ortega, son amie ou ex-amie devrait-on écrire suite aux derniers échanges entre les deux femmes. Cette dernière nie avoir fait quoi que ce soit de cet ordre et même, photos à l’appui, avoir tout fait pour aider la lauréate de Loft Story.

Interrogée dans les pages du Parisien, Loana a réitéré sa version des faits tout en nuançant tout de même un peu le propos. “C’était une intoxication. Il n’y avait pas de drogue comme ça a été dit. Juste quelqu’un que je pensais être une amie m’a donné trop de médicaments.” La starlette insiste, elle a été dans le coma pendant plusieurs heures. “J’aurais pu y rester, confie-t-elle au quotidien français. Ma vie a failli basculer.”

Des fous moins fous que les gens dehors

Aujourd’hui, après un séjour d’une semaine en hôpital psychiatrique, elle va mieux assure-t-elle. “Je peux vous dire qu’à l’intérieur d’une clinique psychiatrique, les gens sont moins fous que ceux qui sont en dehors. Ils sont plus sincères. Ils n’ont pas besoin de jouer.” cette expérience, elle l’apparente à une leçon de vie.

Loin d’Internet et des réseaux sociaux, sans visite, elle dit s’être refaite une santé. Y compris sur le plan physique. Elle affirme peser 69 kg. “Je retiens le chiffre parce qu’il m’a fait rire quand on m’a pesé à la clinique psychiatrique. Je reviens de 140 kg quand même”, fait-elle remarquer.

Plus de pensées suicidaires

Même les pensées suicidaires l’ont quitté, confie-t-elle alors qu’elle a multiplié les tentatives par le passé. “Je jouais, j’en avais rien à faire, dit-elle. Maintenant, je fais très attention. […] J’ai peur de la mort maintenant parce que je sais que la vie est précieuse.”

Last but not least, elle se projette dans l’avenir. Un futur qui se déclinera à Cannes, où elle est née et souhaite se réinstaller, et qui devrait prendre la forme d’un cabaret dont elle sera la directrice artistique. Ses fans lui souhaitent de réaliser ses rêves, les autres se disent que ce discours, ils l’ont déjà entendu mille fois de sa part…