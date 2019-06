" J’ai signé une entente avec Alexander Cabereiras (un représentant de Drake, NdlR.) le 23 janvier 2018" , peut-on lire sur la déposition de plainte de Laquanda Morris - qui avait accusé le rappeur d’agression sexuelle en 2017 - consultée par le site The Blast. Je lui ai expliqué que j’avais été agressée sexuellement par le rappeur Drake, que Drake m’avait forcée à pratiquer du sexe oral. C’était inhabituel, puisque c’était plus du fétichisme. Il m’a demandé de cracher dans un verre doseur jusqu’à ce qu’il me dise stop. Après, il a versé le crachat sur mon visage et me répétait : ‘Je veux voir ton visage souillé’."

Si dans un premier temps, l’affaire avait été classée sans suite faute de preuves - et qu’en novembre 2018 un accord avait été trouvé entre les deux parties, Drake lui ayant versé 350 000 dollars - c’était sans compter qu’elle déclarait aussi être enceinte de la star américaine connue pour ses conquêtes d’une nuit. "Drake affirme qu’elle a d’abord cherché à lui soutirer de l’argent pour son bébé présumé et qu’il assumerait l’entière responsabilité si l’enfant était le sien", conclut le site américain, qui a donc pu consulter les documents remplis par la supposée victime, ce 19 juin 2019. L’enquête semble donc rouverte.