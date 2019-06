Ce dimanche soir, Muriel Robin était l'invitée de Laurent Delahousse sur France 2.

L'humoriste de 63 ans s'est notamment confiée sur sa façon dont elle vit son homosexualité. Elle évoque également les violences verbales dont elle a fait l'objet.

Dans le passé, Muriel Robin était très agacée des insultes. "Oui, je suis homo et il y a eu des moments où je ne l'étais pas, j'ai été avec des garçons. Est-ce que j'étais hétéro à ce moment-là ? Je ne crois pas. J'ai pas envie de mettre de nom là-dessus.", explique-t-elle.

Avant de poursuivre: "il y a quelques temps déjà, j'étais traitée de grosse gouine. Ca m'agaçait vraiment et j'allais au front. J'étais plus vive et agressive que maintenant. C'était une insulte pour moi. Après, j'ai lâché prise. Un jour, ça a failli mal tourner quand j'ai vu un couteau sortir. Maintenant, quand on me redit ça, je dis: "Grosse, peut-être, gouine il faudrait en parler".

Aujourd'hui, l'humoriste est moins la cible de ce genre d'insultes.