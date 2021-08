Jean Ferrat a écrit une chanson magnifique, ‘Nul ne guérit de son enfance’ , confie le chanteur belge de 77 ans dans Gala. C’est vrai. J’ai encore les mêmes pudeurs, les mêmes retenues et, quand je parle comme je le fais là par exemple, et que j’imagine les traits de mon visage, j’ai l’impression qu’ils sont toujours ceux que j’avais adolescent ! Après, il y a les miroirs…"

Généralement très pudique, l’interprète de "Tombe la neige " a fait de rares confidences au magazine français. Le 7 août 1966, son père a en effet été victime d’une hydrocution sur une plage du sud de la Sicile. " Quand je l’ai appris, j’étais à Biarritz ", confie celui qui n’avait que 23 ans à l’époque. " Je suis arrivé à l’hôtel vers 12 h 30, on m’appelle au téléphone et on m’annonce… J’ai crié. Un cri de désespoir, de douleur. J’ai reçu la mort de mon père comme un coup de couteau."

En plein enregistrement de son nouvel album avec Stephan Eicher, Salvatore Adamo s’est aussi épanché sur les causes de la mort de celui qui avait pris en main sa carrière à ses débuts. "Quand j’ai appris les circonstances - il a cru qu’une de mes sœurs qui se baignait avec une cousine était en difficulté, alors qu’elles ne faisaient que jouer -, j’ai trouvé ça injuste, oui, et peut-être que, mentalement, j’ai levé le poing au ciel ", a-t-il expliqué, ému, au sujet de cet accident regrettable et évitable. "Mais même quand je suis en colère, je le garde en moi. Je n’explose jamais, j’implose. C’est peut-être pour cela que j’ai eu des petits pépins de santé dès 40 ans."