Miss France 2015 a avoué avoir eu une relation avec une femme.

Elle l’avait promis à ses - 805 000 - followers, elle a tenu parole : Camille Cerf, Miss France 2015, a répondu à toutes les questions qu’ils se posaient sur elle, n’en éludant aucune et faisant face avec sincérité. " Je réponds à tout ! Conseils love, sexo, boulot, dermato ", avait-elle lancé. Après, il n’y avait plus qu’à…

Étrangement, ce qui semblait intéresser ses abonnés n’était pas son opinion sur la théorie de la relativité ou son avis sur le réchauffement climatique, mais bien… sa vie sexuelle. " Je pense qu’être épanouie sexuellement est très important et qu’il s’agit plus d’une question d’attirance mutuelle que de genre ", a-t-elle répondu à un internaute manifestement très curieux de savoir ce qu’elle pensait de la bisexualité. Et, surtout, si elle avait déjà tenté l’aventure. Prise à son jeu de la vérité, Camille a donc avoué : " Oui j’ai déjà eu une expérience sexuelle avec une fille, pour ne pas mourir bête. "

En couple avec Cyrille, un kiné, Camille Cerf confiait voici quelques mois que peu lui importait le métier de celui (ou celle, du coup) qui partagerait sa vie. À PurePeople, elle confiait " Si j’étais tombée amoureuse d’un chanteur, j’aurais été très heureuse. Aujourd’hui, je suis tombée amoureuse d’un kiné et c’est génial. " La preuve en image…