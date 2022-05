L'acteur américain Jake Gyllenhaal en a ainsi profité pour officialiser sa relation avec la Française Jeanne Cadieu. La star de Prisoners partage la vie du mannequin de 4 ans déjà. Diane Kruger et Norman Reedus, qui viennent tout juste de révéler le prénom de leur fille, Nova Tennessee, ont également illuminé la Croisette. Autre sensation hollywoodienne ? L'incontournable Anne Hathaway au bras d'Adam Shulman, le père de ses deux enfants.





Chez les francophones, Tina Kunakey et Vincent Cassel, Charlotte Casiraghi et Dimitri Rassam, mais aussi Michel Hazanavicius, qui a ouvert le 75e Festival avec son film Coupez!, et Bérénic Bejo ont fait des apparitions remarquées.