La Une du magazine britannique Tatler de mars prochain, a été dévoilée et a d’emblée créé le buzz en raison de ses protagonistes : les jumelles lady Eliza et lady Amelia Spencer.

Les deux jeunes femmes âgées de 28 ans, sont les filles du comte Charles Spencer et de sa première épouse l’ancien mannequin Victoria Lock-wood. Elles sont donc cousines germaines des princes William et Harry.

Depuis plusieurs années déjà, le bouillant comte Spencer s’est fortement assagi, surtout depuis son union avec Karen Gordon, sa troisième épouse. Il gère le domaine familial d’Althorp et cultive une certaine discrétion. C’est lors du mariage du prince Harry en 2018 que l’occasion fut donnée de revoir le comte et ses enfants, du moins les aînés. Son fils Louis, vicomte Althorp (1994) attira tous les regards mais aussi ses filles.

Jusqu’alors le grand public connaissait surtout lady Kitty, sa fille aînée. Née en 1990, elle est l’image publicitaire de plusieurs grandes marques de luxe comme le joaillier romain Bulgari et les maisons de couture Dolce&Gabbana et Schiaparelli. Elle est fiancée au milliardaire Michael Lewis âgé de 61 ans. Leur mariage est en stand by en raison de la pandémie.

Eliza et Amelia sont nées en 1992 à Londres mais ont grandi en Afrique du Sud où le comte s’était installé avant son premier divorce, pour fuir la pression médiatique.

Dans l’entretien accordé à Tatler, la question de leurs souvenirs à propos de leur tante la princesse Diana est bien entendu à l’ordre du jour. Les deux ladies avaient à peine 5 ans lorsque la princesse de Galles perdit la vie à Paris. Elles déclarent avoir malgré tout le souvenir d’une personne très aimante et protectrice. Diana s’était rendue quelques semaines avant sa mort en Afrique du Sud pour rencontrer Nelson Mandela et passer un peu de temps avec son frère et les siens. Alors qu’elles étaient sur une plage, un photographe commença à les mitrailler avec son téléobjectif. Les fillettes n’avaient jamais assisté à pareille scène auparavant. Diana, rodée à cela, fit comme si c’était un jeu afin de ne pas effrayer ses nièces.

Photographiées pour le magazine en Afrique du Sud, lady Eliza (la moins connue) et lady Amelia évoquent leurs projets futurs. Pour cette dernière, c’est la planification de son mariage avec son fiancé Greg Mallett qui est au programme de 2021 si la pandémie le permet. Le comte Spencer lui a proposé de mettre à sa disposition la vaste demeure familiale du Northamptonshire, cadre rêvé pour une noce des plus aristocratiques.

L’année 2021 s’annonce donc comme celles des mariages pour le clan Spencer. L’occasion aussi peut-être de revoir le célèbre diadème en diamants Spencer que Diana portait le jour de son mariage et avec lequel elle a été immortalisée sur de très nombreux portraits officiels.