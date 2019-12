Voici les premières photos partagées par des stars belges (Eden Hazard, Angèle, Stromae,...) et internationales (Kim Kardashian, Ed Sheeran, Drake, Johnny Hallyday,...) sur Instagram

Il y a un début à tout, y compris à l’utilisation d'Instagram. Et les stars n'échappent pas à la règle !

Si aujourd'hui, le réseau social centré sur le partage de photos (et de stories) est le deuxième plus utilisé au monde, en 2012, 2013 ou 2015, années massivement choisies par les personnalités pour investir le réseau propriété de Facebook afin de se rapprocher de leurs fans, le canevas n'était pas tout à fait le même... Et l'aura de certaine stars non plus : Angèle, par exemple, n'avait pas acquis le même statut qu'en 2019. Et quid pour les premières publications d'Eden Hazard, Stromae, Ariana Grande, Britney Spears, Justin Timberlake, Drake, Kim Kardashian ou encore Johnny Hallyday ?

Découvrez-le en vidéo !