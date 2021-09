L’ex-starlette de Secret Story, devenue influenceuse du sexe, a créé un Instagram qui s’avère un juteux business. Rencontre sans tabous

Cette célibataire corse de 51 ans (" difficile de trouver un homme qui accepte car même si c’est du virtuel, il a l’impression de te partager") réinvente le téléphone rose en version 2.0. " C’est un peu le 3615 Cougar sur le Minitel mais modernisé, rigole celle qui n’a subi qu’une seule chirurgie esthétique - la poitrine - et qui gagne sa vie en vendant des photos/vidéos sexy et exclusives sur Internet. "Mais je ne fais ni ça, ni de la webcam car je ne fais pas de réel. Je ne fais pas de face-à-face, je ne veux pas passer ce stade-là. Webcameuse, t’es face à ton client, c’est encore un autre métier. Moi, je suis plus tranquille dans mon petit coin, en solitaire."

Si l’on qualifie son métier de "travailleuse du sexe" ou d’"escorte virtuelle", Nathalie estime que le terme n’est pas adéquat. "Escorte est synonyme de prostituée alors que je n’en suis pas une. Je ne vais jamais jusqu’au bout. On appelle donc plutôt ça "modèle de charme", pour éviter de confondre."

Quel a été le déclic pour vous lancer dans cette profession ?

"Tout est parti d’une demande de partenariat pour de la lingerie. J’ai été fortement critiquée par les gens qui me disaient : ‘tu n’as pas honte, à ton âge, de montrer ton corps ?’ Or, je trouve plus judicieux de montrer mon corps à mon âge, il y a moins de répercussions. Une fille de 20 ans, elle va être insultée mais elle n’est pas solide dans sa tête."

Vous êtes plus à l’aise aujourd’hui avec votre corps?