L’un est le roi de la scène, l’autre est de sang royal, petit-fils d’Elizabeth II d’Angleterre.

Et tous les deux sont roux. Avec autant de points en commun, il ne faisait aucun doute qu’un jour Ed Sheeran, 28 ans, et le facétieux prince Harry, 35 ans, allaient faire cause commune. C’est fait à travers une vidéo plutôt drôle qu’ils publient sur leurs réseaux sociaux respectifs à l’occasion de la Journée mondiale de la santé mentale. Le 7 octobre dernier, c’est en compagnie de son frère, William, et de leurs épouses que le duc de Sussex a donné de la voix dans un autre clip toujours consacré à la santé mentale des Britanniques.