Dimitri Vegas endosse ainsi la fonction d'ambassadeur mondial de l'océan alors que son frère Like Mike est désigné ambassadeur mondial des forêts. "Je tiens à apporter ma contribution pour la protection de l'océan, qui est exposé à un nombre incalculable de menaces. Surexploités et insuffisamment protégés, les océans ne peuvent supporter nos abus continuels - de la pollution au forage et à la surpêche", souligne Dimitri Vegas. "Ensemble, nous pouvons contribuer à réduire les effets les plus dévastateurs du changement climatique en incitant nos gouvernements à faire de la gestion de l'océan une priorité."

"Nous devons étendre et renforcer la protection des ressources naturelles et des forêts autant que nous favorisons l'économie", abonde Like Mike. "C'est clairement à nous, les citoyens de ce monde, que revient la responsabilité de mettre la pression sur nos gouvernements pour faire de l'environnement une priorité, en imposant des restrictions plus strictes aux industries polluantes et en allouant des fonds plus importants aux agences environnementales."

Concrètement, les deux DJ's mobiliseront leurs fans et followers pour mettre un terme à la destruction et la dégradation de nos forêts ainsi qu'à la pollution des océans par le plastique, notamment en les invitant à signer des pétitions appelant les décideurs du monde entier au changement.

Chaque année, 11 millions de tonnes de plastique sont jetées dans l'océan et une surface de forêt équivalente à la taille de la Suisse est détruite par la déforestation. Il s'agit de deux vecteurs majeurs du déclin de la biodiversité.