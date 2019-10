Martin Scorsese ne s’est pas fait que des amis en déclarant que les films Marvel "n’étaient pas du cinéma" et se rapprochaient, à ses yeux, des parcs d’attractions.

James Gunn (Les Gardiens de la galaxie) ou Joss Wheldon (Avengers : Endgame) ont tous deux marqué leur désapprobation, mais le plus cinglant fut sans conteste Samuel L. Jackson : "C’est comme dire que Bugs Bunny n’est pas drôle." Avant d’ajouter : "Les films sont des films. Tout le monde n’aime pas non plus les siens." C’est rare de voir des gens exprimer leur désaccord à Hollywood.