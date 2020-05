À l’heure où la guéguerre d’héritage de Johnny Hallyday semblait s’être calmée, une autre polémique est venue s’ajouter dans la vie de Laeticia Hallyday depuis l’annonce d’un biopic sur son ex-mari rockeur.

La veuve du Taulier affirme en effet ne pas avoir été informée de ce projet de film réalisé par Olivier Marchal, ni d’avoir donné son accord pour "mettre à disposition tout ce que Johnny gardait dans sa maison de Marnes-la-Coquette", apprend-on du magazine Gala. Et la mère de Jade et Joy n’est apparemment pas la seule à tenir ce discours. Laura Smet est même pour une fois sur la même longueur d’onde que sa belle-mère de 45 ans. "J’apprends dans la presse qu’un biopic sur mon père serait en préparation ! écrit ainsi la comédienne dans sa story Instagram. Je suis stupéfaite que l’on n’ait pas jugé utile de me prévenir ni de me consulter. Merci de respecter notre fam ille. Merci de respecter notre deuil."

Laeticia, future influenceuse ?

Devenue accro à l’application Tik Tok - des vidéos en play-back qui cartonnent chez les ados - durant ce confinement, Laeticia Hallyday s’est amusée à faire des chorégraphies loufoques avec ses filles pour la fête des Mères. La dernière en date ? Vêtue d’un peignoir, coiffée d’une serviette de bain et de lunettes de soleil, la veuve du Taulier joue la comédie sur le titre "Angel Eyes" d’ABBA avec un cocktail à la main. Avec Jade, elle rejoue en fait une scène mythique de Meryl Streep dans Mamma Mia 2 (Here we go again) mais… avec un jus de tomate à la place de l’alcool. Une vidéo (d)étonnante qui montre une belle complicité entre une mère et sa fille adoptive de 15 ans. "On pense partir en tournée", plaisante ainsi Laeticia Hallyday en commentaire de la vidéo postée sur son compte Instagram. L’occasion de remercier ses "deux beautés" avec qui elle casse l’ennui durant ce confinement. Et avant de devenir une véritable influenceuse ? Avec plus de 450 000 followers sur son Instagram et les plus de 30 000 abonnés de ses filles sur Tik Tok, c’est plutôt bien parti !

P.-Y.P.