Tout serait parti du tournage d’une publicité aux USA où les célèbres Igor et Grichka Bogdanov ont fait l’objet d’expériences scientifiques. "On s’est vus sur toutes les affiches là-bas, et dans tous les réseaux, venant d’une autre planète, déclarent ainsi les jumeaux de 69 ans dans l’émission Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna. Ils ont voulu faire croire qu’on venait d’un autre monde. Je ne peux pas trop entrer dans les détails, mais ils ont fait des expériences."

Les deux animateurs qui ont toujours nié avoir fait de la chirurgie esthétique persistent et signent en déclarant ne pas avoir mis d’implants à leur visage. "Simplement des expérimentations sur des rayonnements… Ce sont des longueurs d’onde qui sont plus ou moins pénétrantes et qui donnent, on peut dire, des interférences. Et c’est aux États-Unis que ça s’est passé, il y a très longtemps." De nouvelles explications un peu hasardeuses qui feraient presque penser à... un remake d’X-Files.