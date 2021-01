La nouvelle sortie de Camelia Jordana, dans un entretien accordé à l'Obs à l'occasion de la sortie de son quatrième album, n'est à nouveau pas passée inaperçue. Après ses propos concernant les violences policières en mai dernier, condamnés par Christophe Castaner, c'est à cause de son féminisme que la jeune femme s'est fait remarquer.

Revenant sur son album, résolument engagé, ainsi que sur la signification des textes de son nouvel album. A propos de la chanson "Si j'étais un homme", écrite après avoir été percutée par un automobiliste alors qu’elle circulait en trottinette, Camelia Jordana raconte : “Je suis descendue, je l’ai regardé, interloquée, et il s’est permis de me gueuler dessus. J’étais furieuse en arrivant au studio et en me demandant: si j’avais été un mec haut de 2 mètres est-ce que cet homme se serait permis de rouler sur une trottinette et de hurler?”. “J’ai écrit cette phrase: ‘Si j’étais un homme’, et le reste de la chanson est sorti en 10 minutes”, a-t-elle expliqué, avant de mentionner une autre chanson, "Les garçons", dans laquelle l'artiste adresse une déclaration d'amour à la gent masculine.

Camelia Jordana continue sa réflexion : "L'ensemble de ces chansons disent que si j'étais un homme, je demanderais pardon, je questionnerais les peurs, et je prendrais le temps de m'interroger. Car les hommes blancs sont, dans l'inconscient collectif, responsables de tous les maux de la terre".

Des propos rapidement repris par Valeurs Actuelles et Marianne, déclenchant une vive polémique sur Twitter. La Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, a elle aussi condamné ces deux phrases, qualifiant la sortie de "déclaration inconsciente".