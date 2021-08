Invité pour préfacer la nouvelle saison de "Touche pas à mon poste", Cyril Hanouna y est allé de quelques confidences politiques. L'animateur a expliqué que dès son plus jeune âge, il a été bercé par la politique de par ses parents. Si sa mère était davantage pour la droite et Valéry Giscard d'Estaing, son père se situait plus à gauche, du côté de François Mitterand. Il a également dévoilé que son deuxième prénom était Valéry, en hommage à Valéry Giscard d'Estaing., a-t-il expliqué.

"J'ai toujours été un peu plus du côté de mon père. Toujours plus de gauche", a toutefois confié Cyril Hanouna. "Maintenant, aujourd'hui, à gauche, je ne trouve personne. Humainement, Jean-Luc Mélenchon je l'aime bien. Après je ne suis pas d'accord avec lui sur toutes ses idées. Je m'entends très bien avec Emmanuel Macron, ce n'est pas un secret. Je m'entends très bien avec Xavier Bertrand. La seule que je ne connais pas bien, c'est Marine Le Pen. Je ne l'ai jamais côtoyée. Peut-être que Marine Le Pen viendra sur mon plateau un moment".

Mais pour qui l'animateur a donc voté lors de la présidentielle de 2017? "Au premier tour, j'ai dit que j'ai voté pour quelqu'un qui se termine en 'on'. Vous avez le choix entre Mélenchon, Macron, Fillon et Hamon. Ce n'est pas Hamon, en plus je l'aime bien. Ce n'est pas Fillon", a déclaré Cyril Hanouna, en ajoutant qu'il a voté "soit Mélenchon, soit Macron". Son interlocuteur Jean-Marc Morandini en conclura: "Donc, c'est Emmanuel Macron". Ce que le présentateur de TPMP ne contestera pas...