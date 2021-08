"Je pense que quand les gens voient l’émission, ils ne se rendent pas compte du travail qu’il y a derrière, avait expliqué Michael Jones, en mars dernier, sur le plateau de Non Stop People. On nous met dans un presse-purée, c’est-à-dire qu’en une semaine, on est obligé d’emmagasiner un spectacle de 4 heures avec de la danse, des chansons qu’on ne connaît pas forcément, avec les adaptations pour les tonalités des uns et des autres. C’est très fatigant."

"J'ai fait mon temps"



Ce week-end, dans La Provence, le chanteur franco-gallois est revenu sur cette décision de quitter la troupe des Restos du Coeur dont il reste néanmoins très attaché à la cause. "On n’a pas la même pêche à 69 ans qu’à 30 ans… C’est d’ailleurs pour cette raison que j’ai pris la décision de quitter les Enfoirés cette année. J’avais fait mon temps. Je n’arrivais plus à suivre le rythme imposé par les tournées et les concerts de 4 heures. J’étais un des derniers vétérans avec Maxime Le Forestier."



"C'est plus commercial"; "C'est de la musique fast-food"



L’interprète de "A consommer sans modération" a aussi affirmé ne plus vraiment s’y retrouver. "L’esprit a aussi changé. C’est plus commercial", balance dans la Provence celui qui tacle au passage la nouvelle génération d'artistes -et l'état actuel de l'industrie musicale- qui forment dorénavant les Enfoirés. "Je trouve que les jeunes artistes n’ont pas grand-chose à exprimer. Les textes sont parfois très pauvres. Aujourd’hui, tu peux devenir une star avec de la musique numérisée diffusée sur les plateformes musicales. J’appelle ça de la musique 'fast-food'. Rien à voir avec ce que l’on faisait à l’époque."

Toujours en contact avec Goldman



"On s'appelle de temps en temps, a ainsi souligné le guitariste au sujet de son ancien acolyte (groupe qu'il formait aussi avec la regrettée Carole Fredericks) et à qui il avait rendu hommage cet été sur Bel RTL. "Nous sommes restés proches. Entre nous, c'est une histoire d'amitié de plus de trente ans, a déclaré Michael Jones, toujours dans La Provence. "Je viens de terminer une autobiographie, une rétrospective de ma carrière, et je lui ai demandé d'en écrire la préface. Il a accepté."