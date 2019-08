Dans l’exposition Made in Suffolk consacrée à Ed Sheeran par la Ville d’Ipswich, les organisateurs présentent un de ses bulletins de l’Académie de musique de Guilford.

Pas des plus brillants, puisqu’il comporte six échecs, dont trois dans des matières exclusivement musicales. Des mauvaises notes plutôt cocasses pour l’homme qui a vendu 150 millions de disques et réalisé la tournée la plus lucrative de toute l’histoire.