Dans le pays, les hommes doivent faire leur service militaire pendant 18 mois avant d’avoir atteint 28 ans. Pour les membres de BTS, la question se pose et le temps presse car ils ont entre 24 et 29 ans… Si en 2020, l’Assemblée nationale avait adopté une loi leur permettant de repousser leur service militaire jusqu’à leurs 30 ans, ils ne pourront pas y échapper cette fois-ci. Le groupe va donc être contraint de ne plus pouvoir se produire sur scène au complet durant au minimum 18 mois s’ils décident de faire leur devoir de citoyen en même temps. Modèle pour beaucoup de jeunes Coréens, BTS se doit montrer l’exemple a fait savoir Gunn Kim, l’ambassadeur sud-coréen au Royaume-Uni dans les pages du Sunday Telegraph.