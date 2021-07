L’annonce par la maison d’édition Penguin Random House de la publication des mémoires du prince Harry n’a pas fini de déchaîner les passions en Angleterre où la figure du fils cadet du prince Charles est désormais vouée aux gémonies. Il paraîtra le 12 avril 2022 mais il faudra attendre le 22 avril en France aux éditions Plon. Le prince ne tiendra pas seul la plume puisqu’il sera assisté par John Joseph Moehringer (prix Pulitzer en 2000). Ce n’est pas la première fois qu’un membre d’une famille royale publie ses mémoires mais le prince Harry est le plus jeune à seulement 36 ans.

Chez les Windsor, Sarah Ferguson fraîchement divorcée du prince Andrew avait sorti "My story" en 1996. Se montrant respectueuse à l’égard de la famille royale, elle pointa en revanche le rôle des "hommes en gris" de la Cour qui lui menèrent selon elle une vie impossible. Un petit paragraphe consacré à un prêt de chaussures de la princesse Diana, brouilla les deux femmes jusqu’à la mort de la princesse de Galles. Sarah expliquait qu’avoir emprunté cette paire de chaussures lui causa des verrues…

En 2003, l’impératrice Farah d’Iran écrivit ses mémoires qui connurent un grand succès. Elle y narrait avec beaucoup de finesse, de nuance et de recul sa vie au temps où l’Iran était une monarchie, son exil douloureux, la menace qui plana de la voir avec son époux Reza Pahlavi échangés contre les otages retenus à l’ambassade des États-Unis à Téhéran, la difficulté à trouver un pays disposé à les accueillir (ce fut l’Egypte du président Sadate), la mort du Shah puis sa vie entre les États-Unis et la France et la douloureuse perte de sa fille la princesse Leila.

Autre monarque à s’être prêté à cet exercice littéraire : le roi Siméon de Bulgarie. Une autobiographie très réussie pour un homme qui fut roi à l’âge de 6 ans suite à la mort inopinée de son père, qui fut chassé en exil à l’âge de 10 ans et qui devint Premier ministre d’une Bulgarie délivrée du joug de la dictature en 2001. Une vie riche en rebondissements, évoquée avec toute la bienveillance qui caractérise le roi.

La reine Noor de Jordanie publia "Mémoires d’une vie inattendue" en 2003, 4 ans après la mort de son époux le roi Hussein de Jordanie. La reine racontait sans tabou certains moments de sa vie privée avec les difficiles relations qui peuvent exister lorsque l’on est la quatrième épouse d’un souverain qui était déjà père de 8 enfants lorsqu’il l’épousa en 1978. Elle livre aussi avec beaucoup d’émotion les derniers instants du roi qui perdit sa lutte contre le cancer et qui fut ramené en avion sanitaire pour mourir au pays.

En Belgique, la princesse Louise et la princesse Stéphanie, filles du roi Léopold II, toutes deux ayant contracté pour la raison d’Etat des mariages malheureux avec le prince Philippe de Saxe-Cobourg-Gotha et avec l’archiduc héritier Rodolphe d’Autriche, fils de l’empereur François Joseph et de l’impératrice Sissi, publièrent "Autour des trônes que j’ai vu tomber" et "Je devais être impératrice". L’époux de Stéphanie de Belgique se suicida avec sa maîtresse à Mayerling. Veuve et mère d’une fille qui ne pouvait être héritière, elle retrouva quelques années plus tard le bonheur auprès d’un comte hongrois.

D’autres membres du Gotha éditèrent avec succès leurs souvenirs comme le prince Christophe de Grèce, la princesse Hermine (épouse du dernier empereur allemand) ou encore la reine Marie de Roumanie (pas moins de cinq réimpressions). Ces ouvrages sont de véritables pépites pour les passionnés car ils vous (re) plongent ans l’ambiance d’un monde aujourd’hui définitivement disparu.