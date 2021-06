Le prénom de la fille de Meghan et Harry a, sans surprise, agité la presse britannique. Née le 4 juin dernier, Lilibet Diana fait le bonheur de ses parents et porte ce nom en hommage à la mère et à la grand-mère de Harry.

Cette nouvelle arrivante dans la famille vit aux Etats-Unis et n'a donc pas encore eu l'occasion de rencontrer la partie britannique de sa famille. Lors d’un déplacement dans les Cornouailles (Angleterre) pour le G7, sa tante Kate Middleton s'est dite impatiente de rencontrer la petite sœur d'Archie.

Aux côtés de Jill Biden, épouse de Joe Biden et donc First Lady américaine, Kate Middleton s’est rendue dans une école primaire où des journalistes l’ont questionnée sur la naissance de Lilibet Diana. "Je lui souhaite le meilleur, j’ai hâte de la rencontrer", a confié , "nous ne l’avons pas encore rencontrée, j’espère que ce sera pour bientôt."