Première (future) reine en 600 ans

Robe noire soyeuse, blazer, bijoux minimalistes... la princesse norvégienne s'y affirme au gré de quatre nouvelles photographies. La jeune femme, qui deviendra certainement la première reine du pays scandinave depuis 600 ans, est immortalisée dans le salon blanc du palais d'Oslo et le salon Bernadotte par la photographe Ida Bjørvik. Ce soir, la télévision locale accordera à Ingrid Alexandra sa première interview télévisée d'envergure.

Sobre et chic. C'est une Ingrid Alexandra resplendissante qui est mise à l'honneur par la Cour de Norvège aujourd'hui. La fille du prince héritier Haakon et Mette-Märit fête en effet ses 18 ans, et de nouveaux portraits de l'adolescente ont été partagés sur les réseaux sociaux du Palais.