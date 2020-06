Sur les réseaux sociaux, plusieurs personnalités belges se mobilisent en faveur du port du masque depuis l’annonce du déconfinement.

Qu’ils soient animateurs, journalistes ou artistes, nos people appliquent les consignes et mesures sanitaires à la lettre en vue du déconfinement global qui débute ce lundi 8 juin.

Sur leurs réseaux sociaux, outre la distanciation sociale, plusieurs célébrités belges ont affiché fièrement leur masque. Que ce dernier soit chirurgical, fabriqué en tissu ou confectionné de manière plus design, chacun a fait en sorte de disposer de cet objet ô combien utile et protecteur pour tous. Il l’est d’autant plus à l’heure où la population va pouvoir considérablement élargir sa fameuse bulle, à savoir le nombre de personnes que l’on peut fréquenter par semaine. Car, rappelons-le, le coronavirus rode toujours. Il n’a pas encore complètement disparu, loin s’en faut.

Du tournage masqué du Grand Cactus, avec les plexiglas entre chroniqueurs, au trikini vanté par GuiHome en passant par le masque de Miss Belgique mal assorti à sa couronne ou celui en tissu recyclé et coloré de l’ex-miss météo Cécile Djunga, nos people regorgent d’idées - et parfois d’humour - pour confectionner leur masque pour sortir du confinement. La preuve ici en images.