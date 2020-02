Sur les réseaux sociaux, animateurs et journalistes ont partagé une photo avec leur cher et tendre.

Pour certains, la Saint-Valentin est une fête commerciale, un jour comme les autres. Pour d’autres, c’est l’occasion de rappeler ses sentiments envers l’être aimé et de le couvrir de jolies attentions. Ce vendredi, nombreuses sont les personnalités télé à avoir partagé sur les réseaux sociaux un cliché avec leur partenaire. Certains ont même fait preuve d’originalité. Jugez plutôt…

Pour le couple qu’il forme avec Julie Denayer, Adrien Devyver, l’animateur du Grand Cactus, a fait simple : une jolie photo, en bord de mer, avec comme légende une petite flamme. Symbole qui représente la passion visiblement toujours présente dans le couple RTBF-RTL.

Plus sensuel chez Sandrine Corman et Émilie Dupuis. Les deux stars de RTL-TVI ont décidé de ressortir de belles photos de vacances avec leur amoureux respectif, Michel Bouhoulle et Jérémy Velkeneers. Maillots et soleil étaient au rendez-vous, de quoi réchauffer les cœurs. La présentatrice météo s’est même fendue d’un joli texte : "Aimer, être aimée, s’aimer !" Son amie, elle, a préféré citer Guy de Maupassant : "Le baiser est la plus sûre façon de se taire en disant tout… Joyeuse Saint-Valentin mon amour."

De son côté, Cécile Djunga a, de nouveau, usé de son humour décapant pour faire passer le message. Avec Romain, son compagnon, la comédienne a sorti le pyjama licorne. "À votre avis : quand ton mec accepte de porter un pyjama licorne. Ça veut dire ? A : Que tu as une trop mauvaise influence sur lui. B : Que tu ne peux pas être sûre que c’est un vrai mec. C : Que c’est le Valentin idéal."

L’animatrice du 16-20 de Radio Contact, Lucile Rochelet, jeune mariée, a brassé large : "Happy Saint-Valentin à tous les amoureux ! Et les celib : éclatez-vous bien ! Et je vous souhaite de trouver un jour LA personne formidable que vous méritez."

Élodie de Sélys a préféré insister sur le fait que la Saint-Valentin était "partout, tout le temps". Pour sa part, Ophélie Fontana a partagé une photo en noir et blanc avec son mari, Vincent Langendries, rappelant qu’entre eux, il n’y a "que du love". "S’aimer en ce jour et tous les jours", ajoute la journaliste.

