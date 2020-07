Pour prouver que le Pirate des Caraïbes était bien un époux violent - ce qu'il nie en bloc, tout comme ses ex Vanessa Paradis et Winona Ryder - l'actrice d'n'a plus de limites pour afficher le" qu'elle dénonce. Dans la capitale anglaise, Johnny Depp est donc interrogé sur quatorze faits présumés de violences conjugales lors d’audiences jettant une lumière brutale sur ses addictions et son style de vie débridé, Un aperçusurréaliste qui n'a pas manqué de faire réagir Twitter au fil des témoignages. Âmes sensibles s'abstenir.