C’est l’événement le plus attendu de l’année pour les stars. En tout cas, celui où celles-ci se lâchent le plus. Et l’édition 2019 du Met Gala a encore une fois donné lieu à un défilé de looks tous plus fous les uns que les autres. Parmi les reines de l’extravagance, on retient Lady Gaga - présidente de la cérémonie - et ses quatre tenues différentes portées lors de sa traversée du tapis rouge. Elle est arrivée en robe fuchsia bouffante pour terminer en mini-short et soutien-gorge noirs… et arpenter les marches à quatre pattes. Un effeuillage qui a beaucoup amusé ceux qui y ont assisté, notamment Anna Wintour pour qui la chanteuse n’a pas de rival en ce domaine. Quoique… La robe lustre et son chapeau assorti portés par Katy Perry n’avaient rien à lui envier !

Dans une robe jaune flash, Serena Williams a envoyé au diable le protocole pour s’afficher en baskets, tandis que Céline Dion portait une tenue digne d’une meneuse de revue avec un chapeau aux formes des plus étranges.

Côté masculin, les invités n’étaient pas en reste ! Jared Leto est venu sa tête sous le bras au propre comme au figuré. L’acteur et chanteur Billy Porter est, lui, arrivé allongé sur une chaise à porteurs dans une tenue dorée munie d’immenses ailes. Enfin, son homologue Ezra Miller a fait sensation avec un maquillage en trompe-l’œil aussi réussi que perturbant.