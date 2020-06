Nicolas Cage a le plus tourné ces cinq dernières années, devant Samuel L. Jackson.

Certaines stars ont la réputation de passer plus de temps devant leur piscine ou sur les réseaux sociaux que sur les plateaux. D’autres, par contre, ont besoin de travailler un maximum pour maintenir leur train de vie ou pour répondre aux sollicitations.

Dans le cas de Nicolas Cage, le renflouement des dettes constitue d’évidence le moteur. D’après une enquête menée par PartyCasino, il est, de très loin, l’acteur le plus bosseur d’Hollywood. Au cours des cinq dernières années, il a participé à 27 longs métrages, dont aucun ne fut un réel succès au box-office.

À cinq longueurs derrière lui, Samuel L. Jackson confirme qu’il tient toujours la forme. Tout comme Brad Pitt, qui complète le podium avec 21 fictions.

Côté féminin, Margot Robbie l’emporte sans discussion, avec 19 tournages (un de moins que le quatrième du classement, Will Ferrell). Suivent Nicole Kidman (neuvième avec 16 films) et Natalie Portman (quatorzième avec 15 longs métrages).

Ce top 50 montre que les jeunots ont bien moins la cote que les papys. Seuls Margot Robbie et Timothy (à la 43e place…) ont moins de 30 ans. Alors qu’ils sont quatre à avoir 70 ans ou plus. Les femmes, elles, ne sont que 15 sur 50. Et les interprètes de couleur sont seulement six. Preuve qu’il reste beaucoup de chemin à parcourir sur la route de l’égalité et de la diversité à Hollywood.