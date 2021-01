César Borgia fut un ami de Léonard de Vinci. Mais le peintre, il est vrai, était une espèce de mercenaire qui allait vers le prince qui le payait.

Il fut aussi le modèle de Nicolas Machiavel lorsqu’il écrivit Le Prince, l’œuvre qui lui a valu la postérité. Il a observé chez lui une nouvelle façon de penser la guerre. Ne jamais livrer ses intentions. Agir sans scrupules.

César Borgia est célèbre pour ce qu’on a appelé le guet-apens de Sinigaglia. Le 31 décembre 1502, il avait utilisé tout son charme pour mettre en confiance des condottiere qu’il suspectait d’être prêts à le trahir. Il les amena dans ce château où des étrangleurs les attendaient.

César Borgia avait un frère, Juan, qui, en qualité d’aîné, avait reçu les titres de gonfalonnier de l’Église et de préfet de Rome. César était notoirement jaloux de son frère.

Dans la nuit du 15 au 16 juillet 1497, Juan, 23 ans, avait disparu après avoir participé à un banquet. Quelques jours plus tard, son corps flottait sur les eaux du Tibre. Lardé de neuf coups de poignard. Il n’avait pas été dépouillé. Il s’agissait donc d’un règlement de comptes.

On n’a jamais fait la lumière sur ce meurtre. Les hypothèses ont été nombreuses. La famille rivale, les Orsini ? Un mari déshonoré ? On soupçonna aussi César Borgia. Alexandre VI, lui-même, n’écarta pas cette idée et il se mit, lui aussi, à avoir peur de son fils.

Désespérée, parce que son père avait mis fin à un mariage heureux, Lucrèce s’était retirée dans un couvent. Le pape, qui avait besoin de la remarier, lui fit envoyer un ami de son mari, le chambellan, Pedro Calderon. Elle accepta de le recevoir. Il la consola, devint son amant et elle se retrouva enceinte. Le pape était furieux. César Borgia fit venir l’homme au Vatican. Il brandit un couteau. Calderon s’enfuit à toutes jambes et courut chercher protection dans la salle du Trône (l’actuelle salle des Grisailles). César l’y rattrapa et il y poignarda l’amant de sa sœur. On dit que du sang a giclé sur la robe du pape. Le corps fut jeté dans le Tibre.

C’était l’époque du procès pour annulation du mariage. Lucrèce comparut enceinte de huit mois devant les cardinaux qui lui demandaient si elle était toujours vierge et intacte. On lui avait fait une robe étudiée sur mesure pour masquer son ventre rond. Elle répondit oui.

Puisqu’elle est reconnue vierge et intacte, elle est donnée en mariage à Alphonse d’Aragon, fils du roi de Naples. Mais voilà que le pape et son fils sont courtisés par le roi de France. Le beau-fils devient encombrant. Le 15 juillet 1500, à l’entrée de la place Saint-Pierre, Alphonse est agressé mais s’en sort vivant. Lucrèce le soigne. Un mois plus tard, dans sa chambre du Vatican, il reçoit la visite de César Borgia qui lui dit : "Ce qui ne s’est pas fait au déjeuner se fera au souper." Le 18 août, Alphonse est assassiné par Michelotto Corella, le principal lieutenant de César Borgia.

La putain du pape

Après l’assassinat de son deuxième mari, Lucrèce s’est réfugiée dans le château de Nepi, à 50 km de Rome. Elle a fait tendre de la crêpe noire sur tous les murs et s’astreignait, en guise de deuil, à la plus grande austérité.

De nouveau, c’est son frère César qui est venu et l’a contrainte de rentrer à Rome. Pour la consoler, le pape lui laissa cette fois le choix d’un mari. Dans une liste… Lucrèce n’a pas choisi le plus beau, mais le plus fort. Celui qui lui semblait le mieux pouvoir la protéger. Elle en avait besoin.

Alphonse, prince héritier du duc d’Este, est, du point de vue d’Alexandre VI, un bon parti : sa famille est alliée aux Français et le prétendant, un expert en artillerie. Alphonse, lui, a accepté d’épouser celle que tout le monde appelait la putain du pape parce que les intérêts familiaux l’y poussaient. Mais dès son entrée en procession dans la cité, Lucrèce va le séduire comme elle va séduire toute la population de sa capitale, Ferrare. Elle est jolie, élégante, souriante et accepte, avec politesse, tout ce qu’on lui demande. Elle aura, à la cour, une rivale : Isabelle d’Este, sa belle-sœur. Léonard de Vinci, le Titien et Rubens ont fait son portrait. Ce sera à celle des deux qui portera les toilettes les plus somptueuses.

Lucrèce a aussi une amie à Ferrare, Élisabeth de Gonzagues qui, comme elle, adore la littérature et la musique.

Cette fois, elle vit heureuse, à l’abri des intrigues de Rome et de sa famille. En dix-neuf ans, elle va accoucher huit fois. Quatre de ses enfants atteindront l’âge adulte. Trois garçons dont le futur duc. Et une fille qui va devenir religieuse.

Lucrèce, elle-même, va faire plusieurs retraites dans un couvent et se faire tertiaire : une laïque qui observe les principales règles du couvent, celles qui sont compatibles avec la vie dans le monde. Lucrèce meurt à 39 ans, des suites de son dernier accouchement. L’enfant, une fille, mourra à deux ans. On ouvrira la tombe et le cercueil de la duchesse pour poser son enfant dans ses bras. Pour l’éternité.

L’empoisonneuse de Victor Hugo

La suite, c’est, trois siècles plus tard, une pièce écrite par Victor Hugo, créée le 2 février 1833, au théâtre de la Porte Saint-Martin. Victor Hugo n’a jamais prétendu s’être soucié d’une quelconque vérité historique en écrivant son Lucrèce Borgia. Il avait découvert la réputation de cette femme pratiquement oubliée en son siècle et il en avait fait l’incarnation du mal. Incestueuse et… empoisonneuse.

Ça, elle ne l’a jamais été. C’est sûr ! Son père, en revanche… Les historiens pensent qu’il aurait empoisonné au moins deux cardinaux. Peut-être trois.

Alexandre VI est mort à 72 ans, le 18 août 1503, victime lui-même d’un empoisonnement datant du 6 août. Il avait dîné ce soir-là chez le cardinal di Castello. Sur sept convives, quatre sont morts. César Borgia était là aussi et il a survécu. Depuis des années, César avalait chaque jour une dose d’arsenic. Une dose de plus en plus forte. Pour supporter un empoisonnement éventuel.

La mort du pape a donné lieu à plusieurs hypothèses. L’empoisonnement accidentel n’est pas à exclure. Un cardinal assassin ? Pourquoi pas ? Mais on a suggéré aussi que le pape aurait pu envisager d’éliminer ce cardinal-là et qu’il aurait été pris à son propre piège.