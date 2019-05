Les deux frères semblent de plus en plus distants.

Le 19 mai 2018, le prince Harry épousait Meghan Markle. L'événement avait rassemblé toute la famille royale. Harry et son frère, le prince William, arrivaient à la chapelle Saint-Georges, à Windsor, côte-à-côte, souriants. Une belle image de courte durée.

Selon une journaliste du tabloid The Sun , spécialisée dans la famille royale, les deux frères ne se seraient pas parlés six mois après la cérémonie. La cause de cette mise à distance ? Harry ne supporterait plus les remarques de son frère concernant sa relation avec Meghan Markle "