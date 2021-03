Si Loana s'est rendue sur le plateau de TPMP à plusieurs reprises au cours des dernières semaines, hier c'est son "agent" Sylvie Ortega ainsi que son meilleur ami Eryl qui se trouvaient sur le plateau de l'émission animée par Cyril Hanouna. C'est dans une ambiance délétère que le débat entre les deux parties s'est déroulé.



Pour rappel, Loana accuse Sylvie Ortega d'avoir voulu la tuer. Sur le plateau, pour se défendre face aux accusations, Sylvie Ortega faisait face à Eryl.

Si les deux se sont mutuellement accusés de voler l'ancienne star du Loft et de lui fournir de la drogue, une séquence a particulièrement fait réagir les téléspectateurs. Après de nombreuses insultes entre Sylvie et Eryl, les choses se sont envenimées et ils ont alors tenté d'en venir aux mains avant l'intervention de la sécurité du plateau et de Cyril Hanouna.



Au milieu des insultes, on peut d'ailleurs entendre Cyril Hanouna qui tente de calmer tout le monde : "On arrête tout, on arrête tout. On ne veut pas de ça ici !"

Une scène qui a fait réagir de nombreux internautes. Certains ont même signalé la scène au CSA.