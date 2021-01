La reine Astrid a perdu la vie en août 1935 à l’âge de 29 ans. Elle n’a donc pas connu ses petits-enfants. Ses trois enfants la grande-duchesse Joséphine-Charlotte de Luxembourg et les rois Baudouin et Albert II, ont toujours veillé à entretenir son souvenir au sein de la famille. Gros plan sur ses quatre petites-filles Marie-Astrid, Margaretha, Astrid et Delphine.

Marie-Astrid de Luxembourg (1954) est l’aînée des petits-enfants de la reine Astrid dont elle porte le prénom. Elle est la première des cinq enfants de Jean de Luxembourg et de Joséphine-Charlotte de Belgique. Au cours des années 70, la presse de cœur lui attribue de nombreux prétendants y compris malgré le problème de religion (l’héritier du trône ne peut épouser une catholique) le prince Charles d’Angleterre.

Marie Astrid a fait des études d’infirmière, a travaillé comme bénévole au Rwanda et à l’Institut de médecine tropicale d’Anvers.