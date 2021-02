La rumeur courait depuis des mois et elle a finalement été officialisée le 19 février dernier: Kim Kardashian et son mari Kanye West divorcent. La demande ayant été officiellement faite par la star de La Famille Kardashian.

Si la fortune de Kim Kardashian est estimée à 900 millions de dollars par le magazine Forbes, celle de Kanye West est quant à elle estimée à plus d’un milliard de dollars. Le couple avait d'ailleurs signé un contrat de mariage dans le but de protéger leurs intérêts respectifs. D’après les documents révélés par The Sun, les raisons qui ont poussé Kim Kardashian à divorcer sont ". “révèle The Sun

Pas du bluff

Une source a révélé au Sun que Kanye West était convaincu que Kim ne voulait pas réellement divorcer. “Kanye raconte à ses amis que Kim bluffe à propos du divorce et que leur mariage n’est pas vraiment terminé”. De quoi faire sortir Kim Kardashian de ses gonds. “Kim avait envisagé le divorce tant de fois qu’elle avait déjà préparé tous les documents nécessaires, a confié une source au Sun. Elle était déjà prête à partir lorsqu’elle a déposé sa demande."

“Certains proches de la famille pensent que Kim ne veut pas vraiment divorcer, mais qu’il s’agit plutôt d’une décision stratégique pour réveiller Kanye et lui faire comprendre qu’il pourrait la perdre s’il ne change pas, poursuit cette source. Elle veut qu’il fasse des efforts et qu’il soit le mari et le père qu’elle lui demande d’être. Malheureusement, sa tentative audacieuse ne semble pas lui apporter les résultats qu’elle espérait”.

Séparation à l'amiable

Kim Kardashian demande donc la garde partagée de leurs quatre enfants (North, sept ans; Saint, cinq ans; Chicago, trois ans et Psalm, un an) et souhaite également qu’aucune des deux parties ne verse de pension alimentaire. Si, de son côté, le rappeur accepterait les modalités, le couple serait aussi sur le point de statuer sur une séparation de biens à l’amiable. Une autre source aurait aussi indiqué au magazine People qu’il n’y a "aucune tension" entre eux deux. "Kim est simplement déçue qu’ils n’aient pas réussi à sauver leur mariage. Mais un mariage heureux repose évidemment sur deux personnes et elle n’avait pas l’impression que Kanye était prêt à faire les sacrifices et les compromis nécessaires."

Sans compter le refus du rappeur de prendre des médicaments pour soigner ses troubles mentaux et la bipolarité dont il souffre. “Kanye partage tout avec sa famille et ses amis d’enfance, conclut une autre source au quotidien britannique The Sun. Ils sont son plus grand soutien en ces temps difficiles et sont tous derrière lui. Ça rend les choses très difficiles pour Kim, car il ne se tourne pas vers elle et sa famille pour obtenir de l’aide. La famille Kardashian aime tout contrôler, mais c’est presque impossible avec Kanye. Il a ses propres projets”.