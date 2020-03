Retrouvailles sous haute tension. Conviés à Westminster à l'occasion du Commonwealth Day, Harry et Meghan ont croisé la route de William et Kate pour la première fois depuis des semaines. Et il est impossible de ne pas déceler toute la froideur qui caractérise désormais leurs relations. La rencontre des deux couples, immortalisée par les caméras, laisse en effet peu de place au doute quant à l'ambiance qui régnait dans l'abbaye.

Au cours de la procession de la Reine, ce sont les Sussex qui sont arrivés les premiers, en bons élèves. Ils étaient installés au 2e rang, juste à côté du prince Edward, l’oncle d'Harry, et de son épouse Sophie, la comtesse de Wessex. Peu de temps après, c’est au tour des Cambridge de faire leur apparition, prenant place au premier rang. Tout un symbole. Alors qu'Harry et Meghan sourient et saluent le duc et la duchesse de Cambridge, William leur adresse un hochement de tête sans saveur alors que Kate, elle, préfère éviter de croiser leur regard. Dans un silence assourdissant, les parents de George, Charlotte et Louis finissent par prendre place. Un moment que le Telegraph qualifie volontiers de "gênant".

Durant la scène, Edward servira de tampon entre ces deux frères situés à quelques mètres, mais désormais si éloignés. "Ils ne sont pas partis en bons termes, mais ils sont tous les deux soulagés que ce soit terminé", avait déclaré une source proche de la famille royale au début du Megxit. Alors que Meghan et Harry ont achevé leur ultime tournée officielle ce 9 mars, le charme paraît désormais rompu pour de bon entre les "Fab Four" de la monarchie.