Le 16 avril 2020, Christophe nous quittait après s'être battu contre une maladie pulmonaire. Peu avant sa disparition, le chanteur avait partagé sa vie avec une certaine Bénédicte La Capria. Ce jeudi 31 mars, celle qui a vécu une relation platonique avec l'interprète des "Mots bleus" s'est confiée sur cette relation dans les colonnes de Paris Match.

C'est en mars 2018 que Bénédicte La Capria a rencontré Christophe. Très vite, l'alchimie prend entre eux, mais pas question pour la jeune femme d'avoir des relations sexuelles pour autant . "Il était plus vieux que moi, un peu âgé même, et je n'avais pas envie de faire l'amour avec lui. C'est devenu un pacte entre nous : je serais là pour lui, tant que nous ne coucherons pas ensemble", a-t-elle confié. C'était sans compter sur Christophe: très charmeur, le chanteur a plus d'une fois tenté de la faire céder, en lui envoyant notamment des messages érotiques. "Christophe était un séducteur immense, qui a eu jusqu'à neuf femmes au même moment. Certaines sont restées près de lui, d'autres ont disparu. Mais on ne quitte jamais vraiment Christophe quand on l'a aimé", explique Bénédicte La Capria.

Elle confie qu'elle a été très mal à l'aise. "Il était un véritable obsédé sexuel, c'est vrai", poursuit-elle avant de nuancer. "Il était un séducteur à l'ancienne (...) mais certainement pas quelqu'un qui aurait abusé des femmes. C'était probablement l'homme qui aimait le plus les femmes au monde", a-t-elle conclu.