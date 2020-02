Douze jours plus tard, l'actrice surprenait tout le monde lorsqu'elle avait fait savoir qu'ils s'étaient déjà séparés.

La Star d'Alerte à Malibu expliquait à Page Six que le producteur était trop possessif. Ce lundi, Jon Peters s'est également confié au média pour donner sa version des faits.

"Lorsqu’elle m’a envoyé un message disant qu’elle voulait se marier, c’était comme un rêve qui devenait réalité, même si à ce moment-là, j’étais déjà fiancé à quelqu’un d’autre. J’ai tout plaqué pour Pam. Elle avait presque 200 000 dollars de dettes et aucun moyen de les rembourser, alors je les ai payées. Et c’est comme ça que je me fais remercier", détaille-t-il.

Des déclarations jugées "ridicules et complètement fausses" par Pamela Anderson