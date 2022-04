Jada Pinkett, la femme de Will Smith, a l’habitude de se raconter - parfois de manière très intime - en compagnie de sa fille Willow et de sa mère Gammy à travers une série de podcasts à découvrir sur le site www.redtabletalk.com. Le nouvel épisode était attendu avec impatience par les fans de Will Smith et de sa famille. C’était le premier après la magistrale gifle infligée par l’acteur à l’humoriste Chris Rock, auteur d’une blague déplacée à propos du physique de Jada Pinkett et de son crâne rasé à cause d’une maladie. Jusqu’à présent, en effet, le clan Smith est resté très silencieux sur cet événement. Seul l’acteur s’était fendu d’excuses via Instagram, ce qui ne l’a pas empêché d’être banni pendant 10 ans.

Mise en ligne mercredi dernier, la vidéo du podcast déçoit. Il n’y a rien à se mettre sous la dent comme le veut l’expression consacrée. Jada Pinkett se contente d’évoquer brièvement cette gifle et temporise. "Au regard de tout ce qui s’est passé pendant les semaines qui viennent de s’écouler, la famille Smith s’est concentrée sur sa guérison profonde." Et elle ajoute : "Certaines précisions au sujet de cette guérison seront partagées à cette table lorsque le temps viendra. D’ici là, The Red Table continuera à offrir des témoignages puissants, inspirants et qui nous font du bien à tous." Autrement dit : circulez, il n’y a rien à savoir pour le moment.

Quant à Will Smith, le site Purepeople nous apprend qu’il est parti en Inde pour se ressourcer, loin des objectifs des caméras et des micros.