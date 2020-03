Après Tom Hanks et sa femme, au tour de l’actrice Olga Kurylenko mais aussi d’Idris Elba, Kristopher Hivju (Game of Thrones) ou encore la "Laura du web", chroniqueuse de Télématin, d’avoir contracté le coronavirus.

"Je vais bien", rassure Laura Tenoudji, la star de Télématin sur France 3, via son compte Instagram. "Ayant appris ce matin (lundi donc, NdlR) avoir côtoyé des personnes porteuses du Covid-19 et étant une personnalité très exposée, j’ai pu faire un test. Le résultat est positif au coronavirus. Et pourtant, je n’ai ni fièvre ni symptômes particuliers, si ce n’est une très légère toux épisodique." La chroniqueuse de Laurent Bignolas en profite pour plutôt prévenir que guérir. "On peut être porteur sans le savoir. Il est IMPÉRATIF D’ÊTRE VIGILANT. Je suis désormais en confinement. Et dire qu’hier, des gens me houspillaient car je voulais respecter les distances sanitaires indispensables… Je continuerai à vous donner des initiatives intelligentes pour vous aider dans votre quotidien. Je vous embrasse fort !"

Un message d’appel aux citoyens à rester chez eux, comme beaucoup de people font pour éviter la propagation du virus. Avant la femme de Christian Estrosi, les premières stars à avoir annoncé être atteintes par le virus étaient Tom Hanks et Rita Wilson. Si l’acteur est sorti de l’hôpital, sa femme est toujours alitée. Ensuite, on a appris que l’ex-Bond girl Olga Kurylenko avait aussi été infectée par le coronavirus. "Confinée à la maison après avoir été testé positive, écrit le mannequin franco-ukrainien sur son réseau social. En réalité, je suis malade depuis presque une semaine. La fièvre et la fatigue sont mes principaux symptômes. Prenez soin de vous, et prenez ça au sérieux !"

Derniers en date testés positifs au Covid-19 : Idris Elba et la star de Game of Thrones, Kristopher Hivju. "C’est sérieux, c’est le moment de penser à la distanciation sociale. Dehors, des gens n’ont pas de symptômes et ils peuvent le diffuser. Il faut donc être vigilant, se laver les mains, garder ses distances, a ainsi déclaré l’interprète de la série Luther sur Twitter, infecté après avoir été en contact avec une personne positive. Nous l’avons dit à notre famille, qui nous soutient, nous l’avons dit à nos collègues. Il faut être transparent et le dire. Si vous vous sentez malade, alors faites quelque chose. Nous vivons dans un monde divisé, mais c’est le moment d’être solidaire, de penser aux autres."

Enfin, même Tormund Fléau-d’Ogres ne peut rien faire contre le coronavirus. L’interprète du combattant costaud du Peuple libre de Game of Thrones a annoncé, lui aussi, qu’il avait contracté le virus. "Nous sommes en bonne santé. J’ai seulement les symptômes légers d’un rhume, rassure ainsi l’acteur norvégien Kristopher Hivju avant de rappeler les précautions d’usage. Ensemble, nous pouvons combattre ce virus et éviter la crise à nos hôpitaux. Prenez soin les uns des autres, gardez vos distances. Et restez en forme !"