Une chose est sûre, lorsqu’on lit les déclarations de stars sur les relations hommes-femmes et sur leur rapport à la séduction, on s’aperçoit que ces premiers viennent définitivement de Mars et ces dernières assurément de Vénus. On vous rassure, les alignements de planète existent également…Ce qui est rédhibitoire pour elle, c’est le mec qui n’est pas fichu de percer un trou dans du plâtre. "