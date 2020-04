Annulations et reports de concerts et de festivals, sorties d’albums repoussés, fermeture de salles : les temps sont durs pour le monde de la musique. Pour continuer à faire vivre le secteur, un grand nombre d’artistes a décidé d’organiser des petits concerts à la maison. Jason Mraz, The Fader, Chris Martin, Michael Bublé, Miley Cyrus, Dua Lipa… ; beaucoup se sont prêtés au jeu. Du contenu disponible gratuitement sur les réseaux sociaux pour maintenir un lien avec les fans pendant cette période blanche.

Ces vidéos nous plongent dans l’intimité des différents artistes. Nous voilà en train d’observer la collection de guitares de Keith Urban, de juger le désordre du salon de Norah Jones et d’envier le jardin de Camilla Cabello et Shawn Mendes. Avec un peu de chance, nous pouvons même assister à de petites scènes de ménage comme lors des récents live de Raphaël.

