Nous leur avons posé la question et on doit dire que leurs réponses fleurent bon le positivisme accessible et la détermination de ne pas se laisser dévorer par la morosité ! Lisez et vous verrez, après ça, vous serez “vaccinés” contre les idées noires…

Meryl Streep rêve de chanter à nouveau

"L’année 2020, on va tâcher de l’oublier d’accord ? Mes vœux pour 2021 ? Mon Dieu, mais si je devais les lister il vous faudrait plusieurs éditions spéciales. J’aimerais bien tourner encore plus de comédies musicales. Ce n’est un secret pour personne, j’aime chanter ! Et ce bien avant Mamma Mia. Mais depuis que j’ai participé à The Prom sous la direction de Ryan Murphy, j’ai compris que c’était vraiment une chose qui me transcende et je serais ravie de pouvoir renouveler l’expérience. Chanter, cela me donne des ailes ! Je l’ai toujours su ! À part ça, j’aimerais pouvoir retourner en France au plus vite. La gastronomie française et les vins français, c’est mon péché mignon ! J’espère que cette pandémie va être éradiquée afin que je puisse voyager à nouveau. À chaque fois que je vais en France, je ramène de bonnes choses. En quantités raisonnables cela va sans dire…"



Plus de sport et moins de télé pour Daniel Radcliffe

"Des bonnes résolutions pour 2021 ? Whaouh ! Continuer à dévorer les livres. Pendant le confinement, j’ai vraiment pris plaisir à replonger dans les classiques mais aussi les romans. Je déplore également avoir passé beaucoup trop de temps devant la télé. À regarder des séries, des films et les news. Je vais donc tâcher de me déshabituer, passer plus de temps dehors, faire plus de sport et surtout espérer ne plus jamais avoir à prononcer les mots ‘Covid’, ‘pandémie’ et ‘confinement’. Comme des milliards de gens à travers le monde, c’est bon, nous avons bien donné !"