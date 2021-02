L’information est venue de la presse locale française : le roi et la reine des Belges sont propriétaires d’une maison sur l’île d’Yeu en Vendée depuis 2019. À ce titre, ils ont introduit une demande de permis pour une extension destinée à leur service de sécurité. Le permis a été délivré le 12 août dernier en vertu de la réglementation en vigueur, pour une annexe de 40 m² à bâtir à côté de la maison (aujourd’hui en très mauvais état et qui nécessitera une importante rénovation) sur la route du Ponant près de la pointe du But. Ce qui soulève la polémique dans les rangs de l’opposition municipale c’est que cette extension est de 40 m² est dans une zone protégée où le maximum de superficie est de 30 m². Conformément aux dispositions prévues, le roi sous le nom de Philippe Legrand a introduit une demande de dérogation qui lui a été autorisée à titre d’intérêt général.

Une polémique qui fondamentalement n’a pas lieu d’être puisque les procédures ont bien été respectées et qui ne semble pas émouvoir plus que cela les habitants de l’île d’Yeu où la famille royale vient en vacances chaque été depuis plus de 10 ans mais qui participe probablement davantage d’un bras de fer entre majorité et opposition à la mairie.