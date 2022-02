Trio de choc. À 24, 23 et 19, Paris, Prince et Blanket Jackson ont chacun un rapport différent avec la célébrité. Si la fille de la légende est une habituée des tapis rouges, c'est moins le cas des deux fils du chanteur disparu en 2009. C'est pourtant bien ensemble qu'ils se sont rendus à New York.

Les enfants de Michael Jackson ont en effet tenu à se rendre à l'avant-première new-yorkaise de MJ: The Musical le 1er février. Ce spectacle musical, inauguré au Neil Simon Theater de Broadway, célèbre l'incroyable carrière de l'Américain. Prince et Paris ont joué le jeu devant les photographes, mais Blanket, lui, a préféré s'éclipser et se soustraire aux flashes.

En novembre 2021, l'adolescent discret donnait sa première interview depuis la mort de son père. "Je pense que c’est important et nous le savons tous. Je pense que nous avons du travail à faire mais notre génération sait combien c’est important", avait-il déclaré alors que la COP26 était lancée à Glasgow.