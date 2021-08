Que ce soit Kim Kardashian (Rome et le Vatican en tenue polémique ), Nicole Scherzinger (Lac de Côme) avec son chéri Thom Evans, Vanessa Hudgens (Pise) ou encore Katy Perry avec Orlando Bloom (Venise), les people semblent avoir choisi l'Italie comme destination numéro 1.

Idem côté Belges avec Jill Vandermeulen (Toscane), Sandrine Corman (Sardaigne) ou encore Patrick Weber (Rome).

Une autre destination fort prisée reste aussi la Corse (M.Pokora et Christina Millian, Iris Mittenaere, Vincent Taloche) ou la Grèce (Justin Bieber avec Hailey, Nicole Scherzinger et le couple Perry/Bloom-encore eux- mais aussi Kate Hudson ou Denis Brogniart).

Et après ces trois destinations, d'autres sont aussi au programme. Allant du sud de la France (comme Jennifer Lopez et Ben Affleck) au Mexique (Irina Shayk) en passant par l'Espagne ou Ibiza (Emilie Dupuis, Maria Del Rio, Henri Pfr et Enjoy Phoenix, Julie Taton), Saint Barth ou Floride (Laetitia Hallyday) ou encore la Polynésie française (Arthur et Mareva Galanter). Des photos ou vidéos qui font rêver leurs fans et abonnés.